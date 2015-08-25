تقرير: مصاب جديد بالزهايمر كل 3 ثوان

لندن- لفت التقرير الدولي للزهايمر 2015 إلى أنه من المتوقع أن تشهد أعداد المصابين بمرض الزهايمر ارتفاعا شديدا خلال العقود المقبلة.

وأوضح التقرير الذي قدمه علماء، الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، أن في كل 3.2 ثانية يصاب إنسان بداء الزهايمر على مستوى العالم.

ويعيش في الوقت الراهن 46.8 مليون شخص مصاب بمرض الزهايمر على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 74.1 مليون شخص في العام 2030 وإلى 131.5 مليون شخص في العام 2050.

وقدر التقرير التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لرعاية مرض الزهايمر بـ818 مليون دولار سنويا (نحو 711 مليون يورو).

يشار إلى أن الزهايمر مصطلح كلي للعديد من الأمراض التي تظهر في العادة في السن المتقدمة، وتشترك هذه الأمراض في تواصل تلف الخلايا العصبية في الدماغ وتراجع القدرات الذهنية والقدرات اللغوية والقدرات الحركية بشكل يجعل المصاب عاجزا عن تحمل أعباء الحياة اليومية، ولا تزال أسباب هذه الظواهر غير معروفة على نطاق واسع.