التوصل إلى علاج نهائي لمرض السكري

معرفة نتيجة التشخيص لمرض السكري يمكن أن تكون مخيفة بعض الشيء، ولكن الكثير من الأمور في حياتنا تحتاج إلى تفكير وتغيير.

ولكن هل يمكن التوصل إلى علاج فعال يحقق الشفاء بشكل تام من السكري بدلا من العلاج المستمر؟

لا داعي للشعور بالخوف تجاه هذا المرض بعد الآن، فقد توصلت الدكتورة اللبنانية شانتال عاصي طبيبة التغذية والاختصاصية في زراعة الخلايا الجذعية والأمراض الجرثومية إلى طريقة تساعد المصاب بمرض السكري من الشفاء منه تماما.

وشملت الدراسة التي قامت بها عاصي نحو3 آلاف شخص، أخضعت خلالها مرضاها لحمية غذائية، ثم عمدت إلى سحب الخلايا الجذعية منهم، ليتمكنوا فيما بعد من تناول المأكولات والتوقف عن اتباع الأنظمة الغذائية.

وأوضحت عاصي في مقابلة لها أن طريقة سحب الخلايا الجذعية تكون كالتالي:

تخدير موضعي للمريض، ثم سحب عينة من النخاع العظمي، من دون أن يشعر المريض بأيّ ألم.

وأوضحت: "نضع العيِّنة التي حصلنا عليها، في آلة على درجة حرارة معيَّنة، فتنفصل الخلايا الجذعية النقية عن البلازما لنستعين بها للشفاء، وذلك من خلال تمريرها في الدم. ولكن إذا كانت حالة السكري متطوِّرة، نتعاون حينئذٍ مع طبيب أعصاب لكي يضع الخلايا في شرايين البنكرياس".

وبينت الدكتورة أن أكثر ما يهمها هو مصلحة المرضى وصحتهم ولا تطمح بأن يصبح العلاج تجاريا، وأوضحت أن الحمية الغذائية تختلف من شخص إلى شخص و لابد من أن تدرس حالته وتعرف ما يناسبه أولا حتى يشفى من المرض تماما.