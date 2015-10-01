ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا بالعراق إلى 539 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن ارتفع عدد الإصابات بوباء الكوليرا في العراق، إلى 533 حالة، فيما جرى تسجيل 6 إصابة جديدة في محافظة كربلاء.

وقال المدير العام لدائرة الصحة العامة، حسن هادي، في التقرير اليومي للوزارة، إن "إجمالي الإصابات بمرض الكوليرا بلغ 533 حالة بعد تسجيل 118 حالة إصابة جديدة خلال هذا اليوم".

وأضاف أن "محافظة الديوانية شهدت تسجيل 33 إصابة، والمثنى خمس إصابات، و18 حالة في جانب الرصافة ببغداد، و61 حالة في جانب الكرخ، فيما تم تسجيل إصابة واحدة في محافظة النجف".

من جانبها، أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء (جنوب بغداد)، الأربعاء، تسجيل 6 حالات إصابة بمرض الكوليرا بالمحافظة.

وأوضح مدير قسم الرعاية الصحية بالمحافظة، خالد الاعرجي في تصريح صحافي، أن "حالات الإصابة ظهرت أثناء زيارة العيد"، لافتا إلى أن "هناك حالتي إصابة مشتبه يهما بانتظار نتائج التحليل التي ستصدر من العاصمة بغداد".

وقررت وزارة التربية العراقية، الأسبوع الماضي، تأجيل بدء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، إلى 18 من الشهر المقبل، لحماية التلاميذ من الوباء.