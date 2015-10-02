العراق.. 50 إصابة جديدة بـ "الكوليرا" خلال 24 ساعة

بغداد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 50 إصابة جديدة بوباء "الكوليرا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة في عموم البلاد لـ 827 حالة.

وقال "حسن هادي"، المدير العام لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المستشفيات العراقية، سجّلت 50 حالة جديدة بمرض الكوليرا، توزعت بواقع، 5 إصابات في الرصافة و7 حالات في الكرخ بمحافظة بغداد، و6 حالات في كربلاء، و30 حالة في الديوانية، وحالتين في ميسان".

من جهته، قال "رفاق الأعرجي" معاون مدير عام إعلام وزارة الصحة العراقية للأناضول، إن "الإجراءات التي اعتمدها وزارة الصحة خلال الاسابيع الماضية، قللت من فرص انتشار المرض وتحوله الى وباء في المحافظات الوسطى والجنوبية".

وأضاف الأعرجي "جميع الأدوية متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية، ونعمل حاليًا على توزيع الأقراص المعقمة للمياه على المواطنين في المناطق التي شهدت تسجيل إصابات بالمرض، لمنع انتشاره".

وكانت "عديلة حمود"، وزيرة الصحة العراقية، أعلنت الأحد الماضي، السيطرة على مرض "الكوليرا"، من خلال استنفار جميع الملاكات الطبية، واتخاذ التدابير الصحية الوقائية اللازمة، لمنع تحول المرض إلى وباء في المحافظات.