أيرلندي وياباني وصينية يفوزون بجائزة نوبل للطب 2015

ستوكهولم -أعلن مجلس جوائز نوبل اليوم الإثنين فوز العالم الايرلندي ويليام كامبيل والعالم الياباني ساتوشي اومورا مناصفة مع العالمة الصينية يويو تو بجائزة نوبل للطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 2015 عن منجزاتهم.

وحصلت الصينية تو على الجائزة عن إختراعاها لعقار يقضي على الملاريا وهو خليط من مجموعة أدوية يسمى الأرتيميسنين، ويذكر أن تو هي السيدة رقم 12 في تاريخ الفائزين بالجائزة، وهي من مواليد عام 1930، وقد سبق لها أن فازت بجائزة لاسكار عام 2011.

أما كامبيل وأمورا فكانت عن إختراعهما لمضاد للدودة المستديرة أو ما يعرف بدودة الأسكارس الطفيلية.

وقال مجلس نوبل بمعهد كارولينسكا في السويد في بيان الاعلان عن الجائزة وقيمتها ثمانية ملايين كرونة (960 ألف دولار) "الحائزون على جائزة نوبل لهذا العام طوروا علاجات أحدثت ثورة في علاج عدد من أكثر الامراض الطفيلية قسوة."

وجائزة نوبل للطب هي اولى جوائز نوبل التي تعلن لهذا العام.