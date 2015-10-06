السعودية تسجل حالات إصابة بالملاريا...

الكويت- قال وزير الصحة السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح إنه تم تسجيل حالات إصابة بالملاريا ، مؤكدا أنها حالات محدودة وتحت السيطرة ولا تشكل قلقا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول اليوم الثلاثاء إن "المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الملاريا، لاسيما أنها مهيأة للتعامل مع هذه التحديات بأفضل الطرق".

وذكر أن "الملاريا تنشأ في بيئة غير صحية تكثر بها المستنقعات والبعوض كما هي الحال في الجانب اليمني"، مشيرا إلى اتخاذ المملكة التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة المرض بانتظار تحسن الأوضاع في اليمن للحد من انتشاره والقضاء على بؤر انتقاله.

وحول حادث التدافع في منى ، أوضح الفالح أن "موسم الحج بشكل عام بكل المعايير كان ناجحا، واستطاعت فيه الأنظمة الصحية في المملكة استيعاب ملايين الحجاج ومن يخدمهم ولم تسجل أي أمراض معدية خلال الموسم".

وأضاف :"التحقيق في الحادث جار ولم ينته، وكل المؤشرات إلى الآن تشير إلى أنه عبارة عن تدافع وتصادم بين الحجاج الذين وجدوا في مكان واحد لأسباب ستظهر بعد التحقيق".

وذكر أنه التقى الوفد الإيراني بقيادة وزير الصحة "وتم التعاون المشترك للاعتناء بالجرحى والمصابين الإيرانيين، وهم يشكلون العدد الأكبر من الجرحى والقتلى".