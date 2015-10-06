جمعية "زهرة" تعتزم اطلاق حملة للتوعية بسرطان الثدي

الرياض-تعتزم جمعية "زهرة لسرطان الثدي" اطلاق حملة توعوية بمرض السرطان في الـ"12" من اكتوبر الحالي، وتأتي الحملة تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وستكثف الجمعية حملتها في مجمعات ومراكز تجارية عدة في مدينة الرياض بالممكلة العربية السعودية.

وتهدف الحملة التي تستمر حتى السابع "نوفمبر" المقبل، بحسب بيان صحافي نقله موقع "الحياة" اليوم الثلاثاء، إلى الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، والتركيز على أهمية فحص "الماموغرام"، وتوعية السيدات والفتيات بخطورة المرض الذي يعد من أكثر أمراض السرطان المؤدية إلى الوفاة بين النساء.

وكشف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر موقعه الإلكتروني أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان انتشاراً لدى النساء في العالم، ويمثل نحو "24%" من كل أنواع السرطان لدى النساء.

وأشار المستشفى إلى أن نسبة حدوثه في السعودية "نقلاً عن السجل الوطني للأورام في المملكة" تقدر بنحو "18" حالة لكل 100 ألف من النساء، أي أن التشخيص لحالات سرطان الثدي في السعودية يعادل بين "800 و950 " حالة جديدة كل عام.

بينما أفاد السجل الوطني للأورام 2011 -بحسب إفادة جمعية "زهرة " أن متوسط عمر الإصابة في السعودية عند التشخيص 48 عاماً. وسجلت المنطقة الشرقية أعلى نسبة إصابة في سرطان الثدي.

يذكر أن التوعية بسرطان الثدي مبادرة عالمية بدأ العمل بها في تشرين الأول (أكتوبر) 2006، متخذة من اللون الوردي شعاراً لها، كما أن المبادرة تسعى إلى التوعية بمخاطر سرطان الثدي والكشف المبكر عنه، فضلاً عن تنظيم الحملات الخيرية وتقديم المعلومات.