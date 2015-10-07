ركوب الدراجة الهوائية مفيد للصحة حتى مع تلوث المدن

باريس - أظهرت دراسة حديثة في فرنسا أن ركوب الدراجة الهوائية في المدن الكبيرة مفيد للصحة،على رغم التأثير السلبي لتلوث الجو واحتمال التعرض للحوادث.

وجاء في الدراسة التي نشرها "معهد الإشراف الصحي" وهو هيئة فرنسية تُعنى بمجال الصحة العامة، أن فوائد الدراجة الهوائية للصحة أكبر بكثير من المخاطر المرتبطة بها.

وقيمت الدراسة التأثير العام لخفض الرحلات بالسيارات على الصحة لاعتماد وسائل نقل "نشطة" أكثر مثل الدراجة الهوائية والمشي والنقل العام.

وشددت الدراسة على أن ركوب الدراجة الهوائية والمشي يساهمان أيضاً في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل عام من خلال خفض مستويات التلوث.

موضحة أن اعتماد شبكة الدراجات الهوائية بالخدمة الحرة في برشلونة أدى إلى تراجع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يقدر بتسعة آلاف طن سنوياً.