​مصر.. الصرف الصحي يهدد حياة 90 ألف مواطن (صور)

شكل المئات من سكان شارع كفر طهرمس، أحد أشهر أحياء محافظة الجيزة المصرية، ائتلافا من الأهالي لبدء خطوات التصعيد ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الإسكان مصطفى مدبولي، ومحافظ الجيزة خالد زكريا العادلي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسبب تهديد مياه الصرف لعقاراتهم بالانهيار.

وقال محمود متولي، مسئول بأحد البنوك، وأحد سكان الحي، إنهم يعانون من توقف مشروع الصرف الصحي بشارع كفر طهرمس منذ أكثر من 4 سنوات، وتحول المنطقة لبرك من مياه الصرف، حيث تسربت كميات ضخمة منها أسفل العمارات السكنية في الشارع ما بات يهدد أكثر من 90 ألف نسمة بالموت حال انهارت تلك العقارات.

متولي أكد أن المسئولين على اختلاف مستوياتهم تجاهلوا الأزمة، وأن الأهالي يحاولون توحيد الجهود للتصعيد ضد الحكومة والتحرك في عدة مسارات، أولها تحرير محاضر ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، ومحافظ الجيزة، يلي ذلك إغلاق شارع فيصل في الاتجاهين لحين تدخل المسئولين وحل الازمة مع شركة كونكورد للمقاولات والمسئولة عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي بكفر طهرمس.

غضب السكان دفع بعضهم للتهديد بوقف العمل في خط المترو الرابع المار بشارع الهرم، للفت انتباه الحكومة المتقاعسة لكارثة تهدد أكثر من 500 عقار بالانهيار، فصلاَ عن المأساة اليومية التي يعانيها السكان في التنقل من وإلى منازلهم.

ويضيف محمد عمار، مدرس، أن الروح بلغت الحلقوم من تقاعس محافظ الجيزة عن التدخل لحل الأزمة، لافتا إلى أن مياه الشرب اختلطت بمياه الصرف الصحي، ما يهدد بأمراض لا حصر لها للسكان، فيما يشير مجدي عبد الله إلى وجود شبهات فساد بين المحافظة والشركة المنفذة، وأن هناك إهدار مال عام حدث في المشروع، مع تواطؤ بعض المسئولين، وأن كافة الأطراف تتجاهل فتح تحقيق في ذلك، وعلى رأسهم المحافظ الجديد