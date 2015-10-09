الصين أكبر مستهلك للسجائر في العالم

بكين- أشارت إحصائيات حكومية إلى أن الصين تمثل أكبر مستهلك للسجائر في العالم حيث يوجد لديها أكثر من 300 مليون مدخن.

وهي أيضا أكبر دولة مصنعة للسجائر في العالم.

وقالت الجمعية الأمريكية للسرطان وأبحاث أجريت مؤخرا إن التدخين هو المسؤول عن أكثر من مليون حالة وفاة في البر الرئيسي للصين سنويا.

وذكرت اللجنة الصحية الصينية أن نحو 740 مليون شخص من بينهم 180 مليون طفل يتضررون من التدخين السلبي الذي يسبب مئة ألف حالة وفاة سنويا.

ويمثل الرجال معظم المدخنين في الصين.

وأشار استطلاع للرأي أجراه معهد "جالوب" عام 2012 إلى أن نحو 57 بالمائة من الرجال في الصين يدخنون، فيما لا يزيد عدد المدخنات الصينيات عن ثلاثة بالمائة.

وقال الاتحاد النسائي العام في الصين إن عددا متزايدا من النساء اللاتي يعشن في المدن الكبرى في الصين يدخن لأسباب مثل رغبتهن في إنقاص الوزن أو لأنهن ينظرن إلى التدخين بوصفه رمزا لاستقلالهن.