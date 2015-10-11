"ريفينجتون جريل" يطلق قائمة الأطباق البريطانية (كوول بريتانيا)

كشف "ريفينجتون جريل"، المطعم الشهير بتقديمه أشهى الأطباق الكلاسيكية التي تستخدم المكونات الموسمية الطازجة، عن قائمة طعامٍ جديدة تتضمن أفضل وأشهر مأكولات المطبخ البريطاني.

تحتفي قائمة الطعام الجديدة من "ريفينجتون جريل"، الذي يقع في سوق البحار، بالتنوع الغني الذي يشتهر به المطبخ البريطاني، وتقدم أطباقاً من مكوناتٍ خاصة يتم إحضارها من المملكة المتحدة.

وتنبض الأطباق الجديدة بروح الأراضي الزراعية الخصبة من ساحل الأطلسي لاسكتلندا، وأودية ديربيشاير في ميدلانز والمناطق الزراعية في الجنوب الغربي للملكة المتحدة؛ حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالأطباق المتنوعة من المحار الساحلي اللذيذ وسمك السلمون الاسكتلندي إلى الخضروات الريّانة والحلويات منزلية الصنع.