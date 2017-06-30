براز بشري في مشروبات مقاهٍ شهيرة منها ستاربكس وكوستا (فيديو)

لايغرنك تلك الأسماء الكبيرة، فالتلوث لايستثني أحدا ولايخجل من الماركات العملاقة، بل يمكن فقط أن يتستر خلفها.

فلا تستغرب إذا ماعرفت اليوم، أن بكتيريا من البراز البشري، هي إحدى مكونات المشروبات المثلجة في سلسلة مقاهي ستاربكس وكوستا وكافي نيرو.

برنامج "ووتش دوغ"، المعني بملاحقة قضايا المستهلك كشف على قناة "بي بي سي" البريطانية، وجود بكتريا "الكوليفورم" الآتية من براز البشر، بعد تحليل عينات من مشروبات المقاهي الشهيرة في مختبرات صحية عدة.

وكان لمقاهي كوستا النصيب الأكبر من النتائج الإيجابية بوجود البكتريا في 7 عينات من أصل عشرة تم فحصها. فيما وجدت بكتيريا الكوليفورم، في ثلاث عينات من أصل 10 لكل من ستاربكس وكافي نيرو.

وتركزت البكتيريا المذكورة في العينات المثلجة حصرا، الأمر الذي دفع بالمسؤولين الصحيين إلى حصر الخلل في الثلج المستخدم ومصادر المياه، إضافة إلى إهمال النظافة الشخصية للعاملين في تحضير الثلج ونقله. فيما علق القائمون على المقاهي، بأنهم سيتخذون إجراءات جدية وصارمة لمعالجة الأمر.

وكانت سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة "كنتاكي"، قد واجهت نتائج مماثلة، بعد أن تبين وجود بكتيريا البراز البشري فيما تقدمه من مشروبات مثلجة ايضا.

https://www.youtube.com/watch?v=u8T7A1kUakM&feature=youtu.be