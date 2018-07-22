فلسطينية تقتل زوجها بمبيد حشري وتحاول الانتحار بطولكرم

تمكنت الشرطة الفلسطينية من كشف ملابسات مقتل مواطن على يد زوجته، بواسطة مبيد حشري في محافظة طولكرم بالضفة الغربية، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات.

وقال ازريقات لـ"إرم نيوز" الأحد، إنه "بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة طولكرم، حول وجود رجل وامرأة في حالة اختناق قبل عدة أيام بمنزلهما بضاحية ذنابة، تحركت على الفور قوة من الشرطة والمباحث العامة للمكان".

وأردف أنه "عند دخول المنزل تم العثور على جثة لشخص مسن متوفى، في حين شوهد مادة خضراء تخرج من فمه، بينما كانت زوجته ملقاة على الأرض في حالة إغماء، فيما تم نقلها إلى المستشفى والتحفظ عليها لغايات التحقيق"، موضحًا أنه "من خلال البحث والتحري داخل المنزل، عثر على كأسين يوجد بهما مادة سائله ذات رائحة كريهة، وعند تفتيش باقي المنزل عثر على علب بلاستيكية لمبيدات حشرية في مخزن أسفل المنزل".

وأفاد بأنه "بعد معاينة العبوات تطابقت مع المادة الموجودة في الكأسين الموجودين أمام سرير المتوفى"، مبينًا أنه "بعد التحفظ على الأدلة ونقل الجثمان للطب العدلي، لمعرفة سبب الوفاة تبين أنها نتيجة لشرب مادة سامة" .

وذكر زريقات أنه "بعد تماثل الزوجة للشفاء تم إحضارها لمديرية الشرطة وسماع إفادتها"، لافتا إلى أنها "حاولت في البداية الإنكار، لكن بعد مواجهتها بالأدلة اعترفت بوضع المادة السامة في كأسين وخلطها بمشروب عصير البرتقال، في تخطيط منها لقتل زوجها وبعد تأكدها من شرب زوجها للكأس ووفاته، حاولت الانتحار من خلال شربها من الكأس الآخر لكنها لم تستطع لشدة الرائحة الكريهة فتظاهرت بالإغماء"، مؤكدًا أنه "تم إحالة الزوجة مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية".