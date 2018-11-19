صُورت بملابس نوم.. هكذا وقعت سودانية في فخّ عصابات الابتزاز

لم يدر بخلد امرأة سودانية متزوجة أنها ستقع ضحية لعملية ابتزاز مدبرة، بدأت من نقرها على إعلان ظهر لها أثناء تصفح موقع "فيسبوك"، وصولًا إلى تهديدها بنشر صورها بملابس النوم.

وبدأت حكاية السيدة لدى ظهور إعلان لملابس نسائية بأسعار مغرية عبر إحدى صفحات "الفيسبوك"، حيث قامت السيدة بالذهاب للمنزل الذي يعرض هذه الملابس في العاصمة الخرطوم، ولدى دخولها لغرفة القياس لمعاينتها لم تدرك وجود كاميرات سرية تسجل ما يحدث.

وفوجئت السيدة بوصول فيديو "مفبرك" لها يظهر رجلًا معها بغرفة القياس يبادلها عبارات الغزل أثناء قيامها بتبديل ملابسها، حيث تبين لها على الفور أنها ضحية لعملية ابتزاز.

وبالفعل، طلب المبتزون منها دفع مبلغ مالي كبير، أو تهديدها بإرسال المقطع لزوجها، ونشره على الشبكة العنكبوتية، كما طلبوا منها إحضار نساء أخريات لذات المكان.

وبحسب موقع "النيلين" المحلي، فقد توجهت السيدة إلى الداعية الإسلامي محمد الحكيم لعرض قصتها عليه والأخذ بنصيحته، والذي قام بدوره بتحذيرها من الاستجابة لمطالب المبتزين والتمادي بها، حيث نشر القصة دون ذكر هوية السيدة، لتحذير باقي الفتيات من الوقوع بشباك عصابات الابتزاز.