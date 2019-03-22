لسبب مجهول.. مسنة تطعن صبيًا صغيرًا حتى الموت

المصدر: ا ف ب

تعرّض صبي، بلغ من العمر 7 سنوات، لطعنات قاتلة في الشارع بينما كان عائدا من المدرسة إلى منزله أمس الخميس، وذلك من قبل امرأة مسنة (75 عامًا)، سلّمت نفسها إلى الشرطة في بازل (شمال سويسرا).

وقد تعرض الصبي للاعتداء فيما كان يسير وحيدا على الطريق المؤدي إلى منزله، بحسب ما قالت الشرطة في بيان.

واكتشفت مدرّسة كانت تمر في المكان على دراجة هوائية الصبي المصاب بجروح خطرة وطلبت الإسعاف على الفور، لكنه فارق الحياة عند وصوله إلى المستشفى.

وبعد وقت قصير، وصلت امرأة سبعينية إلى مركز الشرطة مدعية أنها هاجمت الطفل، لكنها لم توضح السبب.

وأوقفت المرأة فيما ستحاول الشرطة معرفة ما إذا كان هناك علاقة تربط المشتبه بها بالطفل أو بأسرته.