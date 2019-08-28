السعودية.. وفاة سيدة بطلق ناري والعثور على جثة مجهولة في حائل

فتحت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأربعاء، تحقيقًا في حادثتين منفصلتين في منطقة حائل، الأولى كانت مقتل امرأة خمسينية بطلق ناري داخل أحد المنازل، والثانية العثور على جثة شخص على طريق حائل-النيصية، بالقرب من الملاعب المجمّعة للتعليم.

وقال مصدر أمني: إن الأجهزة المختصة تحركت إلى مكان الحادثة، حيث عثر على جثة سيدة خمسينية وقد تعرضت لطلق ناري أدى إلى وفاتها داخل أحد المنازل في منطقة حائل، مضيفًا أنه تم نقل جثمان السيدة إلى مستشفى حائل العام، فيما بدأت الشرطة ‏فتح ملف التحقيق.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تحفظت على زوج السيدة وبدأت التحقيق معه، بحسب ما ذكر موقع "سبق" المحلي .

إلى ذلك، تلقت عمليات الشرطة، ظهر اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص على طريق حائل-النيصية، بالقرب من الملاعب المجمّعة للتعليم.

وقال المصدر إنه تم نقل الجثمان لمستشفى حائل العام، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق في أسباب الوفاة، فيما كثّفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل البحث عن المتسبب.