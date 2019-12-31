سيدة بالإمارات تقود خليجيا للمحكمة بعدما وصفها بـ"البقرة"

أقدمت امرأة على تقديم بلاغ بحق شاب من الجنسية الخليجية كان قد شتمها بعبارات خادشة للحياء في الطريق العام في الإمارات، حيث وصفها بأنها "سمينة"، وكان من ضمن العبارات "أنتِ يا بقرة ما تشوفين"، وبصق عليها.

ونظرت محكمة جنح الشارقة في قضية المتهم وطلبت منه الحضور للتحقيق، وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه فأنكر، وقال إنه لا يعرف المجني عليها، ولم يسبق له رؤيتها، مشيرا إلى أنه فوجئ بوجود بلاغ ضده من قبل الشاكية، مطالبا بأجل للتواصل معها ومحاولة التصالح.

وفي التفاصيل وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، كانت الشاكية تسير في أحد الشوارع العامة بالشارقة، وتوقف السير بسبب ازدحام مروري، وفوجئت بوجود المتهم بجانبها، وكانت نوافذ مركبتها مفتوحة، فأنزل المتهم نافذته وطلب منها الابتعاد عن الطريق رغم وجود الازدحام، وبدأ سبها بعبارات خادشة للحياء، مثل «أنتِ بقرة ما تشوفين» وبصق عليها، وطعنها في شرفها، ما جعلها تذهب إلى أقرب مركز أمني وتقدم بلاغا ضده، بعد أن سجلت رقم مركبته.

وطلبت النيابة إدانة المتهم، فيما أجّلت المحكمة القضية لتاريخ 13 يناير المقبل، لاستدعاء المجني عليها ومواجهتها بالمتهم.