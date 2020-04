قتل زوجته وابنتيه خنقا في شقتهما بالإمارات

View this post on Instagram

تواصل الشرطة الإماراتية التحقيق في ملابسات العثور على أم وابنتيها من الجنسية الآسيوية؛ بعد مقتلهن في شقتهن الواقعة بمنطقة الراشدية في إمارة عجمان شمالي البلاد. . . وقال العميد عبدالله أحمد الحمراني، نائب قائد عام شرطة عجمان، إن اتصالا ورد من والدة المجني عليها إلى مركز شرطة المدينة الشامل، مساء يوم الجمعة الماضي (حوالي الساعة الرابعة)، يفيد بغياب ابنتها وحفيدتيها وعدم تجاوبهن رغم وجودهن في شقتهن بأحد الأبراج السكنية، مع انقطاع الاتصال معهن. . . وبحسب الحمراني، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار أمر من النيابة العامة لفتح الشقة والدخول إليها بحضور رجال الشرطة ومسرح الجريمة والإسعاف الوطني، حيث شوهدت الطفلة (م.م) في الثالثة من عمرها، وعثر على الأم (س.م) 32 عاما متوفاة في غرفتها، كما عثر على الفتاة (م.م) 16 عاما وشقيقتها (م.م) 13 عاما متوفيتين كل منهما في غرفة على حدة. . . وبعد معاينة الطبيب الشرعي، تبين أن الأم وابنتيها توفين نتيجة تعرضهن للخنق بقطعة قماش مربوطة على أعناقهن، منذ ما يقارب 12 ساعة، وظهرت عليهن علامات اعتداء نتيجة الضرب ومقاومة عملية الخنق. . . وقال الحمراني، في بيان صادر عن شرطة عجمان، إن ذوي المجني عليها أفادوا بوجود خلافات عائلية بين الجاني المدعو (م.ع) 35 عاما آسيوي الجنسية، وزوجته؛ ما أثار في نفسه الحقد والكراهية إلى جانب تعرضه لاضطرابات نفسية وانهيارات عصبية في بعض الأحيان. . . وأضاف نائب قائد عام شرطة عجمان، أن عملية البحث والتحري كشفت عن تخطيط الزوج الجاني مسبقا لعملية القتل، حيث قام بحجز تذكرة طيران لبلده قبل أيام من ارتكاب الجريمة، واصطحب ولده البالغ من العمر سبع سنوات (ر.م) إلى منزل ذوي المجني عليها، وبعد ارتكابه للجريمة أقفل الشقة لضمان عدم تبليغ الشرطة قبل فراره، واستقل مركبة أجرة متوجها إلى أحد مطارات الدولة للعودة إلى موطنه. . . وأشار إلى أن شرطة عجمان استقبلت البلاغ من أم الزوجة بعد مرور 11 ساعة على سفر الجاني.