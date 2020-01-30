فيديو لفتاة تزعم تعرضها للاختطاف يثير جدلا في السعودية

أثار مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلا واسعا بعد أن ظهرت فيه فتاة منقبة تزعم تعرضها للاختطاف والاغتصاب على يد ثلاثة شبان.

ويظهر في الفيديو الفتاة وهي تتحدث من داخل إحدى الاستراحات على حد قولها، حيث تعرضت للاختطاف والاغتصاب في الاستراحة التي لا تستطيع تحديد مكانها.

وطلبت الفتاة التي لم تكشف عن هويتها، المساعدة وإنقاذها من الخاطفين الذين لم تحدد هويتهم أو تقدم أي معلومات عنهم أو عن طريقة اختطافهم لها.

ووجد الفيديو تداولا لافتا بين المدونين السعوديين وسط جدل حول مزاعم الفتاة التي شكك بها كثيرون مع وجود عدد أقل بدا مصدقا لها ودعا الجهات الأمنية المختصة للوصول إليها وإنقاذها.

وفي موقع "تويتر" واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الوسم (#مخطوفة_الاستراحة) قائمة المواضيع الأكثر تفاعلا بين المغردين السعوديين وسط انقسام في مواقفهم.

ويقول فريق من السعوديين إن الفتاة غير صادقة فيما تقوله، وإنه كان عليها إبلاغ الأمن عن تعرضها للاختطاف من خلال الهاتف النقال الذي تحمله وأثار الشكوك الكثيرة حول مزاعم اختطافها.

#مخطوفه_الاستراحه

لا ماشاء الله يعني شغلت مخها سوت حساب تيك توك ومسميته مخطوفه وقعدت تصور بدال ماتدق على الشرطه وتقدر تدق على الطوارئ حتى بدون شريحه بس خلاص مو اي شي غبي يصير تشهرونه اتمنى تشغلون مخكم شوي يعني لو بذي الطريقه اي احد يقدر ينشهر بس فيه حمير ماراح يستوعبون يبغالهم كف pic.twitter.com/iOeO4jjrmF — ᏦᎻᎪᏞᎬᎠ???? (@xxllud) January 29, 2020

مخطوفه ومعها جوال قدرت ترسل الفيديو على تيك توك بس ما قدرت تتصل على الشرطه >عااااد فهموووووني كلامها ما دش مخي #مخطوفه_الاستراحه pic.twitter.com/3aqc59xH81 — ‏﮼نجووود (@njoud70_0) January 29, 2020

ويرى فريق آخر أن على السلطات الأمنية العمل على الوصول إليها وتخليصها من خاطفيها إن كانت صادقة، ومحاسبتها على مزاعمها فيما لو ثبت عدم صدقها، فيما يرى البعض أن الفيديو مفبرك من الأساس.

مقطعها يقطع القلب ، حسبي الله على الكلاب اللي خاطفينها ! #مخطوفه_الاستراحه pic.twitter.com/cfDlKgMUMO — غيمهـ جنوبيهـ ???????? (@F_tom26) January 29, 2020

باي ذنب خطفت وهل تقصير منها او من اَهلها او الجهات المعنية حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل دمروا حياتها بتعيش باقي حياتها بدون نفسيه ياويل اللي انتهكوا العرض تبا لكم ياتافهين. #مخطوفه_الاستراحه pic.twitter.com/AMT15K5xPV — فهد (@13TcKn0I7s08TRD) January 29, 2020

حدث العاقل بما يعقل فيه الف غلطه ف المقطع يعني البحث عن الشهره وصل لهذي الدرجة والله عالم غريبه #مخطوفه_الاستراحه pic.twitter.com/bCXQxXpcJA — OSAMA.GMD????. (@os_gmd) January 29, 2020

#مخطوفه_الاستراحه

من جدكم مصدقين انو الصوت والصورة لنفس البنت..

واضح التركيب!! pic.twitter.com/i2l7Dj477H — Maher O (@maherorai) January 29, 2020

ولم يصدر تعليق رسمي من أي جهة حكومية في السعودية حول حقيقة مزاعم فتاة الاستراحة كما شاع لقبها بين السعوديين، فيما يتعذر على "إرم نيوز" التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحظى مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي تتضمن مخالفة للقوانين المحلية، بمتابعة من قبل الجهات المختصة في السعودية التي كثيرا ما تتدخل بشكل سريع في تلك المخالفات.