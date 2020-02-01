السعودية.. شاب يتحرش بفتاة في سوق وادي الدواسر (فيديو)

تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة تحرش رجل بفتاة داخل أحد الأسواق في السعودية.
وذكر ناشطون ووسائل إعلام محلية؛ أنّ "حادثة التحرش التي وثقتها كاميرا مراقبة، وقعت في سوق الدواسر (جنوب الرياض) وقام بها شاب ملثم".
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أثار مقطع فيديو متداول يوثّق حادثة تحرش في مدينة الرياض السعودية، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وسط دعوات للقبض على المتحرش ومحاسبته. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #جازان #وادي_الدواسر #سعوديات #تعنيف #ضرب #تحرش #متحرش #متحرش_وادي_الدواسر #حوادث #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #accident #video #trend
وأضاف الموقع أن "الفتاة كانت تقف أمام أحد المحلات، قبل أن يتجه إليها الشاب المتحرش ويقترب منها ويفعل حركة غير أخلاقية، ويعود مرة أخرى ويكررها عدة مرات".
وأشار إلى أن "المتحرش لم يكتفِ بهذه الحركات، حيث اقترب منها مرة أخرى وحاول ضمها إليه، لتقوم بدفعه بعيداً، ليهرب بعدها من المكان".