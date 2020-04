السعودية.. شاب يتحرش بفتاة في سوق وادي الدواسر (فيديو)

View this post on Instagram

أثار مقطع فيديو متداول يوثّق حادثة تحرش في مدينة الرياض السعودية، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وسط دعوات للقبض على المتحرش ومحاسبته. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #جازان #وادي_الدواسر #سعوديات #تعنيف #ضرب #تحرش #متحرش #متحرش_وادي_الدواسر #حوادث #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #accident #video #trend