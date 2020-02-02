شاهد.. الشيخ محمد بن راشد يكرم معلمة إماراتية لقيامها بهذا العمل

كرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مواطنة إماراتية تعمل أخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين، لتفانيها وإخلاصها في عملها.

ونشر الشيخ آل مكتوم عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مقطع فيديو يوثق فيه ما تقوم به الأخصائية الاجتماعية شيخة النعيمي.

وعلق آل مكتوم على المقطع المصور قائلًا:"ترأست، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالًا عظيمًا كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنًا دافئًا.. ومصدرًا للطاقة الإيجابية.. ومحضنًا تربويًا يتربى فيه أولادنا".

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالا عظيمة كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا .. ومصدراً للطاقة الإيجابية .. ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا.. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا pic.twitter.com/WPIXJ5IGWA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020

وأضاف:"شاهدناها جميعًا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا".

وفي تغريدة ثانية، نشر الشيخ محمد بن راشد، صورة تجمعه مع المواطنة النعيمي ووالدتها.

وعلق آل مكتوم على الصورة قائلًا:"أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعًا.. بإيجابيتها ... وطاقتها.. وحنانها.. وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناؤها وأطفالها.. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية... قدمنا لها وسام رئيس الوزراء، وترقية استثنائية فورية، وشكرًا خاصًا ضمن جلسة مجلس الوزراء".

أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعا ... بإيجابيتها ... وطاقتها .. وحنانها .. وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها .. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية ... قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء... pic.twitter.com/apHN8Rwyf6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020

وفي وقت سابق، نشرت حسابات الشيخ محمد بن راشد، عبر مواقع التواصل، منشورًا مرفقًا بمقطع فيديو لإحدى المعلمات، وهي تستقبل التلاميذ في المدرسة، وتبث فيهم الابتسامة، وطلب من خلاله معلومات عنها.

أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعا ... بإيجابيتها ... وطاقتها .. وحنانها .. وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناؤها وأطفالها .. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية ... قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكرًا خاصًا ضمن جلسة مجلس الوزراء... pic.twitter.com/apHN8Rwyf6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020

ولاقى الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذوا بتداوله على نحو واسع والإثناء على فعل المعلمة.

كما أثني الناشطون عبر مواقع التواصل، على اهتمام الشيخ محمد بن راشد، وسعيه في البحث عن المعلمة وتكريمها.