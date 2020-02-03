ياباني يتزوج مواطنة كويتية (فيديو)

تزوج الياباني هيرو يوكي من الكويتية الدكتورة روان القديفي، وفق ما ذكر تقرير إخباري محلي اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن المأذون الدكتور داود بن عيسى، الذي أتم مراسم عقد الزواج إن "هذه الزيجة أمر طبيعي ومتوافقة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم".

وقال بن عيسى إنه "رغم عدم إجادة هيرو يوكي اللغة العربية، إلا أنه ردد ما لقنته من كلمات عربية ببراعة".

وأضاف "يبدو لي بعد أن جالسته للحظات قليلة، أنه قد أتقن مبادئ الإسلام وتجلى ذلك من خلال نطقه الشهادة، كما أنه عندما قُدم له العصير ليشربه بادره باسم الله قبل الشرب، وهذا دليل على أنه تشرّب المعاني الإسلامية".

وذكر المأذون الشرعي أن "زواج غير الكويتي بالكويتية أمر ليس بمحرّم وليس بغريب، فإن الآباء والأجداد الكويتيين قد تزوجوا من الهنديات والإيرانيات والأمريكيات، لكنهم كانوا بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أن "هذه الزيجة ليست سابقة، فقد سبق وزوّجت أمريكيا وإنجليزيا وتركيا وهنديا من كويتيات".

https://www.youtube.com/watch?v=gnhlyTPykGM