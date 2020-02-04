جدل في السعودية حول سائقة سيارة ورجل مرور.. تعرف على القصة (فيديو)

أثارت سائقة سيارة سعودية الجنسية، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما زعمت أن شرطي مرور أوقفها في نقطة تفتيش، وطلب منها ارتداء النقاب لعدم تعرضها للمخالفة على حد زعمها.

وظهرت الشابة في مقطع فيديو زعمت فيه أن شرطي مرور أوقفها في أحد الطرقات الرئيسية في مدينة صبيا التابعة لمنطقة جازان، ليطلب منها ارتداء النقاب بعد أن علم أن جنسيتها سعودية.

وكانت الشابة في الفيديو تتحدث عن الموقف بصوت مرتفع، لم تغب عنه السخرية من رجل المرور.

وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اندلع جدل حول حقيقة الحادثة التي روتها سائقة السيارة التي انقسم المعلقون السعوديون بين مصدق وداعم لها، ومنتقد لسخريتها من رجل الأمن.

ويقول مغردون سعوديون في موقع تويتر، إن الشابة أساءت لرجل المرور بسخريتها منه، وإنها تستحق المحاسبة على تصرفها ذاك، علاوة على كونها كانت تقود سيارتها دون رخصة كما قالت في الفيديو.

#فتاه_تسي_لرجل_المرور في فيديو وتشيع هذا المقطع،

تسيئ لجهاز أمني، وتقود سياره بدون رخصه، وتصور وهي تقود السيارة، وتتلفظ على والدة العسكري!.

بعيد عن هذا كله ايش دخل ٢٠٢٠ في الموضوع!؟ واضح الهدف من الفيديو.

لكن حق لقطاع الأمن ان تأخذ #النيابة_العامة حقهم من هذي التطاولات والتشويه. — م/ حَــســن îلْـعَقِـيــلي (@Abomaysam2) February 4, 2020

https://twitter.com/Gymksa7/status/1224757400617607178?s=20

لابد من محاسبة كل من يسيء لرجال الأمن

#فتاه_تسي_لرجل_المرور — ‏🕊 ‏﮼خٌےـٱلدُ،القحطاني99 ✍ (@Khaled_q505q) February 4, 2020

ووجدت السائقة الشابة من يساندها في موقفها الغاضب من رجل المرور، في حين دعا فريق ثالث للتحقيق في الحادثة والتأكد من مزاعم الفتاة وتصرف رجل الأمن قبل الحكم على أي منهما.

#فتاه_تسي_لرجل_المرور عمله ينظم السير وينتبه للمخالفات المروريه لبس فلانه وعلانه مو شغله ! — سكرى (@me_goodwoman31) February 4, 2020

#فتاه_تسي_لرجل_المرور

المفروض الجهات المختصة تحقق في الموضوع. ان صدقت يجب محاسبة المخطي وان كذبت تحاسب على تشويه سمعت جهاز من اجهزة الدولة — AL-Mutairi Champions 17 💛💙 (@asm161646) February 4, 2020

رجل المرور هو الغلطان تكلم في موضوع مايخصه شرايه بعد نستشيره في لبسنا؟؟!! #فتاه_تسي_لرجل_المرور — Rana (@rana_mahssen95) February 4, 2020

وسمحت السعودية للنساء بقيادة السيارات عام 2018 بعد عقود من الحظر، وأيضا خففت القيود على ملابس النساء في الأماكن العامة، بعدما كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتولى مسؤولية إلزام نساء المملكة بزي محتشم قبل أن يتم تقليص صلاحياتها عام 2016.