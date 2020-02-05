إيران.. السجن 5 أعوام ونصف العام لـ3 سيدات احتججن على الحجاب القسري

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الإيرانية طهران، بالسجن 5 أعوام ونصف العام، بحق 3 ناشطات معارضات للحجاب القسري.

وقال أمير رئيسيان، محامي الناشطات الثلاث، وهن: ياسمين أرياني، ومنيرة عربشاهي، ومجركان كشاورز، في حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "محكمة الاستئناف قضت بالسجن على الناشطات الثلاث بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف السنة لكل واحدة منهن بتهمة التحريض على الفساد ونشر الرذيلة".

واعتقلت السلطات الأمنية في طهران الناشطات الثلاث في أبريل الماضي، عندما نشرن مقطع فيديو وهن يتواجدن في مترو الأنفاق دون حجاب، وجرى نقلهن إلى سجن "قرشاك" بالعاصمة الإيرانية، وهو سجن خاص بالنساء المعارضات في إيران.

وكان المحامي أمير رئيسيان قال في وقت سابق إنه "لم يُسمح لأي محام بدخول قاعة المحكمة، ولا أثناء جلسات المحكمة خلال هذه القضية".

وفي العامين الماضيين، ألقِي القبض على عدد آخر من النساء احتججن على الحجاب الإجباري.

وتفرض السلطات الإيرانية منذ عام 1979 الحجاب على النساء، وتعاقب النساء الرافضات لهذا القرار.