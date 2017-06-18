تونس.. استياء من رقص شبابيّ على أنغام صوفية وأذكار (فيديو)

أثار مقطع فيديو، يظهر شباّنًا وشابات يرقصون في قاعة رياضية على أنغام موسيقية صوفية وأذكار في ليلة رمضانية في تونس، سخرية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو، مجموعة من الشباب وقد ارتدوا ملابس تقليدية بالرغم من أنهم يجرون تمارين رياضية عبر الرقص على أنغام موسيقى صوفية فيها ذكر لله خلال شهر رمضان.

وأثارت هذه الحركات العجيبة، لشباب من الجنسين سخرية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنّها كانت على وقع أهازيج دينية وأغان صوفية، فيها ذكر لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ما اعتبر نوعًا من السخرية.

وتفاعل البعض مع المشاهد الغريبة، حتى أنّ سامي سعيد قال "أهل العقول في راحة.. الله يحبّس علينا العقل"، بينما اعتبر لطفي كشباطي، أنّ "الغاية هي كسر جميع قواعد الإسلام، كسر الله أعناقهم عن قريب".

وتفاعل رزقة، مع ما جاء في مقطع الفيديو، وقال "لم نعد نستغرب شيئًا هذه الأيام، فكلّ شيء أصبح مباحًا."، بينما استنكر محمد الشرايطي ذلك، قائلًا "هذا هو الإسلام التونسي الذي يتمّ الترويج له..".

https://www.youtube.com/watch?v=Fk5BUq6-UgM