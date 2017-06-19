شاهد ردة فعل سيدة أمسكت ثعبانًا ظنت أنه لعبة (فيديو)

التقطت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن طريق الخطأ ثعبانًا من الأرض اعتقدت أنه لعبة كلبها.

وفي فيديو مضحك؛ ظهرت كارلا زوجة أرييل روسو وهي تسير ليلاً بعد أن أخذت حمامًا ساخنًا.

وكانت كارلا ترتدي رداء الحمام، كما يبدو أنها كانت تقول شيئا لكلبها الجيرمن شيبرد الذي كان يختبئ وراء الأشجار.

استمرت السيدة في السير نحو بوابة المنزل لالتقاط ما كانت تعتقد أنها لعبة كلبها، وعندما انحنت السيدة لالتقاط اللعبة، صدمت عندما بدأت تتلألأ في يدها.

عندما أدركت أنه ثعبان، أسقطته من يدها على الفور بينما ركض الكلب نحوها للاطمئنان عليها.

ثم جرت هي وكلبها نحو المنزل حيث اختفى الثعبان بعيدًا، وقال روسو إن زوجته اعتقدت بالخطأ أن الثعبان الصغير كان حبلاً عندما التقطته.

ونشر روسو مقطع الفيديو الذي بلغت مدته 12 دقيقة على موقع اليوتيوب مع التعليق "لحسن الحظ زوجتي لم يلدغها الثعبان، ولكنها تحتاج إلى العمل على تحسين مهارات الهروب!".

https://www.youtube.com/watch?v=Y2uHkR8S09A