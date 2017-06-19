شاهد بالصور.. طرق "مسكونة بالأشباح" يخشى السائقون عبورها

أصابت حالة من الرعب العديد من السائقين بعد وقوع عدد لا يحصى من الحوادث الخارقة على طريق "واكيهورست" في أستراليا، مؤكدين أن هذا الطريق "مسكون بالأشباح".

وتتوقف مساحات الزجاج الأمامي فجأة عن العمل في ذلك الطريق، وتقفل السيارات وتفتح بمفردها، كما أن أجهزة المذياع تتوقف عن العمل، أو يعلو صوتها بشكل غير متوقع، فيما قال بعض السائقين إن "هناك أشباحاً جنية تظهر في الظلام".

وطريق "واكيهورست" هو طريق متعرج يربط "سيفورث" مع "نارابين" في "نيوساوث ويلز"، أقدم ولايات أستراليا، وهو ليس بعيدًا عن سيدني، ولديه ماض طويل من حوادث القتل.

وهناك عدد لا يحصى من الحوادث الخارقة غير المبررة التي وقعت على هذا الطريق، إذ يقول السائقون إنه "عند عبور المشاة في شلالات أكسفورد، يقوم رجل أخضر بإرسال إشارات مضيئة مراراً وتكرارًا في الساعة الثالثة صباحًا".

وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" الأسترالية أن "هناك امرأتين شبحتين تظهران على طول الطريق السريع ليلاً، واحدة أكبر سنًا من الأخرى وكلاهما ترعب سائقي السيارات إذ تظهران في مرآة الرؤية الخلفية".

ووفقاً للأسطورة المحلية، فإن المرأة الأكبر سنًا هي راهبة اسكتلندية ماتت على الطريق قبل 50 عامًا، والأخرى سيدة شابة تدعى كيلي، وقتلت في ظروف مأساوية في السبعينات.

وتقول ماري لوغلاند إحدى من قادت سيارتها على هذا الطرق "إذا لم تطلب من كيلي مغادرة سيارتك، فسوف تظهر أمامك في الطريق"، مضيفةً أنها رأت كيلي عدة مرات.