صور ملونة لجيش هتلر أثناء غزو أوروبا (صور)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الإثنين صورا ملونة فريدة للقوات النازية، أثناء غزوها لأوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الصحيفة أن الصور كانت بالأصل بالأبيض والأسود نظرا لعدم وجود كاميرات ملونة في تلك الفترة، مشيرة إلى أنه تم "تلوين واحياء" تلك الصور.

ووصف الصحيفة الصور بأنها "رائعة" وأنها تظهر تفاصيل كثيرة لتحركات جيش الزعيم النازي ادولف هتلر أثناء غزو الدول الأوروبية الآخرى.

وأشارت إلى أن الصور تم اعدادها من قبل المصور البريطاني المحترف رويستون ليونارد الذي قال إن "المشروع يهدف إلى اظهار الحرب من جميع الجوانب".

وأضاف :"تظهر الصورة آلة الحرب الألمانية النازية والجنود خلال الحرب، ان تلوين هذه الصور يهدف إلى بعث الحياة فيها للتذكير بأن علينا منع حدوثها مرة أخرى".