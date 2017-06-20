محكمة إماراتية تلغي حكمًا بإعدام خادمة فلبينية

قضت محكمة استئناف في الإمارات ، ببراءة خادمة فلبينية من تهمة قتل صاحب المنزل الذي كانت تعمل به، وألغت حكمًا بالإعدام صدر بحقها، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الفلبينية، ووسائل إعلام إماراتية.

وذكرت صحيفة "ذا ناشونال"، ومقرها الإمارات، أن "محكمة أقل درجة في مدينة العين كانت قد قضت بإعدام الخادمة الفلبينية البالغة من العمر 30 عامًا في مايو/ أيار 2015، بتهمة قتل الإماراتي صاحب المنزل الذي كانت تعمل به طعنًا في 2014".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلبينية، في بيان، إن "الخادمة جينيفر دالكيز ردت بأنها تصرفت دفاعًا عن النفس بعدما حاول اغتصابها"، مشيرة إلى أن "محكمة استئناف في العين ألغت هذا الحكم أمس الاثنين، واكتفت بإدانتها بسرقة هاتف محمول وقضت بسجنها 5 أعوام".

وأضاف البيان "تم إعلان براءة دالكيز دون دفع دية"، مشيرًا إلى أنها "ستقضي فترة العقوبة في السجن على أن يخصم منها الوقت الذي قضته بالفعل في السجن".