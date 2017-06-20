ناصر القصبي يلعب على المكشوف في "سيلفي 3"

فاجأ الفنان السعودي الشهير ناصر القصبي، متابعيه مساء الثلاثاء، عندما قدم لهم حلقة نادرة من مسلسله الشهير "سيلفي 3"، بدت وكأنها صورت من داخل العاصمة القطرية الدوحة، لا بل من داخل أروقة اتخاذ القرار فيها.

وفي الحلقة التي حملت عنوان "الموذي"، في إشارة إلى قطر بوصفها جارًا مؤذيًا لجيرانها الخليجيين، قدم كاتب الحلقة السعودي خلف الحربي، أبطالها بأسمائهم الحقيقية التي يحملونها في الدوحة، وتعد المسؤولة الرئيسية عن السياسة الخارجية لقطر والتي أغضبت دول الخليج.

واعتمدت الحلقة على سرد الأحداث الحقيقية بنفس تسلسلها وشخوصها ولهجاتها، والأساليب التي اتبعتها قطر في سياستها الخارجية طوال السنوات العشرين الماضية، وانتهت بأعمق أزمة خليجية حاليًا.

وفي الحلقة، يبدأ ناصر القصبي، الذي يحمل اسم "حمد" في إشارة إلى حاكم قطر السابق، بطرد والده من مزرعته ومن ثم الاستعانة بشخص إسرائيلي يحمل اسم "عزمي"، في إشارة إلى عزمي بشارة المقيم في الدوحة، ويعد مسؤولًا عن سياستها الإعلامية.

ويستعين عزمي بشخص مصري يدعى يوسف، في إشارة للشيخ يوسف القرضاوي، الذي يستعين بدوره بمجموعة من جماعته الذين وصفهم بـ"الإخوان"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذي يتخذ أبرز قياداتها من الدوحة مقرًا لهم حاليًا.

وفي نهاية الحلقة، يتخلى عزمي ويوسف عن الشيخ حمد، بعد أن قاطعه أعمامه وعائلته بسبب محاولاته زرع الفتنة بينهم بهدف الاستيلاء على مزارعهم، والتي وصلت حد محاولة قتل أحد أعمامه.

ووجدت الحلقة التي صورها القصبي قبل أيام قليلة للتفاعل مع الأزمة الخليجية الناشئة، تفاعلًا لافتًا في السعودية ودول الخليج الأخرى، التي تجمع عدد كبير من مغرديها على موقع "تويتر" تحت الوسم " #سلفي_يلعب_ع_المكشوف" والوسم " #سليفي_3".

وكتب أحد المغردين السعوديين معلقًا على الحلقة في تغريدة تمثل آلاف التغريدات الأخرى التي أشادت بالحلقة: "تم تصوير الحلقة قبل يومين فقط، ناصر يضرب في العميق و يثبت أنه أعظم ممثل في تاريخ الدراما الخليجية".

ووصف القائمون على حساب "بن عويد" السعودي الشهير على موقع "تويتر" الحلقة بـ"التاريخية"، وكتب المشرف على الحساب معلقًا على أحد المشاهد: "مشهد يلخص قصة قدوم المفتي المستورد شيخ الإرهاب والفتنة، مشهد للتاريخ".

وشاركت قناة "إم بي سي" ذاتها في التفاعل الجنوني مع الحلقة، وكتبت عبر حسابها في موقع "تويتر"، "عزمي يخبر حمد بعودته إلى بلده تل أبيب والشيخ يوسف يغادر ويتركونه وحده #سيلفي"، في إشارة للمشهد الأخير من الحلقة التي انتهت بقطع الكهرباء عن مزرعة حمد بسبب تصرفاته تجاه عائلته وأقاربه.

وكان القصبي، قد قال قبيل الحلقة في تغريدة له "المواقف المايعة مرفوضة، واللعب الآن مع النظام في قطر أصبح على المكشوف.. انتظرونا الليلة"، ولكن المباشرة في تقديم الحلقة حتى بأشكال أبطالها المطابقة لما هو عليه في الواقع شكل مفاجأة أكسبت الحلقة متابعة وجرأة غير مسبوقة.

وبعد نحو 20 عامًا من عدم رضى دول الخليج عن السياسة الخارجية للدوحة، قطعت السعودية والإمارات والبحرين، قبل نحو أسبوعين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق مع مصر، تبعته دول عربية وإسلامية أخرى، بسبب علاقتها بدول وتنظيمات تعتبرها إرهابية وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها.