"العمل" تلاحق مديرًا أجنبيًا لإحدى الشركات بعد نشره إعلانًا للتوظيف لا يشمل سعوديين

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، إنها بدأت بملاحقة مدير لإحدى الشركات بتهم تتعلق بالعنصرية في التوظيف، بعد أن أعلن عن وجود وظائف شاغرة في شركته لا تشمل السعوديين.

وجاء التدخل الوزاري بعد أن أبلغ سعوديون عن وجود مخالفة في إعلان إحدى الشركات، تتعلق بوجود وظائف شاغرة لديها لأربع جنسيات فقط، ليس بينها الجنسية السعودية بالرغم من كون الشركة سعودية وتعمل داخل المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل‏، إنه "تم تحديد المكان الذي يعمل فيه الوافد الذي أعلن عن وظائف لوافدين، وجارٍ التفتيش على المنشأة وتطبيق العقوبات بحقها وبحق الوافد، إذا ثبت صحة ذلك".

وبعد انتقادات لاذعة وتدخل الوزارة، قال مدونون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إن "المدير الأجنبي ويدعى شادي شحادة، قام بتعديل الإعلان وأضاف الجنسية السعودية محددًا الأولوية لها في التوظيف".

وقال شحادة عبر حسابه في موقع التوظيف الشهير "لينكدين": إن "ما جرى خطأ غير مقصود، وإنه قام بتعديل الإعلان"، نافيًا أن "يكون تصرفه ناجمًا عن عنصرية تجاه السعوديين".

لكن كثيرًا من السعوديين شككوا في تبريره، وتساءلوا عن السبب الذي دفعه لوضع بريده الشخصي لإرسال السير الذاتية للراغبين بالتوظيف، بدل وضع بريد إلكتروني خاص بقسم الموارد البشرية للشركة.

ويمكن أن تواجه الشركة "متعددة المجالات" والمدير شحادة، عقوبات وغرامات وحتى الإبعاد من المملكة، فيما لو ثبتت الاتهامات التي تواجهها في بلد يكافح لمواجهة نسب بطالة مرتفعة بين مواطنيه، في الوقت الذي يعمل فيه نحو 10 ملايين وافد أجنبي بالمملكة.