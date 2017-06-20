جوني ديب يبيع ممتلكاته لحل أزمته المالية.. ويتمسك بشيء واحد فقط (صور)

عرض الممثل جوني ديب ممتلكاته للبيع محاولًا إصلاح وضعه المالي، لكنّه رفض التخلّي عن طائرته الخاصة حيث أصرّ في سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة على أن السفر في طائرات الركاب سيكون كابوسًا شنيعًا.

ويخوض الممثل البالغ من العمر 53 عامًا معركة قانونية مع شركته الإدارية السابقة (TMG) بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها لسوء إدارة أمواله، إلا أن الشركة تصر أنه هو المسؤول عن مشاكله المالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أظهرت رسائل بريد إلكتروني مسربة حوارًا دار بين جويل ماندل من شركة TMG وجوني ديب يعود تاريخه إلى العام 2009.

وفي الرسائل حثّ رجل الأعمال عميله جوني على تخفيف نفقاته الترفيهية ووضع حد للمشاركة في مزاد متحف "ديلينغر"، كما طلب الاجتماع به لإلقاء نظرة واقعية على الدخل والنفقات والعمل معًا على خلق بعض التوازن بين الاثنين.

وردًا على ذلك وعد جوني أن يبذل ما في وسعه لتحقيق ذلك لكنّه أصر أنه لن يستطيع الاستغناء عن طائرته الخاصة، لأن السفر في رحلة طيران مدني سيكون كابوسًا شنيعًا ذا أبعاد هائلة بالنسبة له.

وأعرب عن أمله أن تكفي عائدات أفلامه القادمة لسداد نفقاته ليتمكن من الحفاظ على طائرته الخاصة، قائلًا: "سوف أحصل على 20 مليون دولار من فيلم "ذا تورست" في 15 فبراير و35 مليون دولار من فيلم بايرتس أوف ذا كاربي 4 و20 مليون دولار أخرى من فيلم "شادوز" ومستعد للتخلي عن المزاد وعن أي شيء آخر إلا طائرتي الخاصة، فالسفر في الرحلات التجارية مع الصحافة سيكون ذا أبعاد هائلة".