هذه عقوبة أستاذ مغربي يستغل طالباته جنسيًا مقابل العلامات

قضت محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، شمال المغرب، بالسجن لمدة سنة، بحق الأستاذ (ع.ا)، بطل الفضيحة الأخلاقية التي اهتزت لها كلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي شهر أبريل المنصرم، وقد اعتبر الكثير من المتابعين هذا الحكم مفاجئًا وغير عادل.

حيث كان أستاذ مادة الجبر يبتز طالباته ، ويستغلهن جنسيًا مقابل منحهن درجات عالية في الاختبارات.

وقد افتضح أمره بفضل إحداهن ،حيث أنشأت صفحة على فيسبوك وأسمتها "لا للاستغلال" ، نشرت عليها مقاطع من محادثات الأستاذ مع طالباته ، حصلت عليها بعد اختراق حسابه الشخصي.

ونظم طلبة جامعة عبد المالك السعدي وقفات احتجاجية لمطالبة وزير التعليم بفتح تحقيق عاجل ، وثبتت التهمة على الاستاذ فعلًا بعد استجواب عدد من الضحايا .

وبناء عليه تم اعتقاله بمدينة طنجة بتهمة "الابتزاز الجنسي وهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم".