عرض راية الحشد الشعبي العراقي في مكة يثير جدلًا واسعًا (صورة)

تسببت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بجدل واسع بعد أن ظهر فيها شاب يرفع راية ميليشيات الحشد الشعبي العراقي في الحرم المكي الشريف.

ويقول مدونون عرب وحسابات تداولت الصورة، إنها لمعتمر عراقي شاب التقطها قبل أيام خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وتسببت الصورة في تبادل للانتقادات وحتى الشتائم بين من يرى أنه تصرف مشروع، لاسيما من مؤيدي الحشد الشعبي، وبين من يرى فيها مخالفة للقوانين وتشويها للشريعة الإسلامية، لاسيما من السعوديين الذين يؤيدون موقف بلادهم الرافض لجميع الميليشيات المسلحة.

ولا يمكن لـ "إرم نيوز" التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل امتناع السلطات السعودية المسؤولة عن أمن الحرم المكي عن التعليق على الحادثة.

وتمنع قوانين المملكة رفع أية شعارات سياسية أو حزبية في الحرمين الشريفين، المكي والمدني، ومن شأن ضبط الشاب وبحوزته الشعار أن يعرضه لعقوبات تتضمن السجن قبل الترحيل.

وتثير مثل تلك الصور والتصرفات التي سبق أن تكررت في الحرم المكي بشعارات للحشد الشعبي وغيره من المنظمات والأحزاب والميليشيات، ردود فعل وتعليقات واسعة يتسم كثير منها بالطائفية والانقسام والسباب والشتائم.