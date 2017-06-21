بالصور.. موظف يحتج بطريقة غريبة على قرار إقالته بسبب "شورت"  

تحدى موظف يعمل في مركز اتصال قرارا يجبره على الاستقالة والذهاب إلى منزله بعد ارتدائه "شورت" في العمل، حيث عاد إلى مكتبه وهو يرتدي فستانًا ورديًا مشرقًا احتجاجا على نظام اللباس.

وظهر جوي بارج (20 عاما) من باكينغهامشير، في العمل وهو يرتدي شورتًا أزرق اللون، ولكن المديرين اعتبروا هذا اللباس غير ملائم على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة.

وبناء عليه، قاموا بإرساله إلى المنزل بعد دقائق من نشر سؤال على تويتر حول "إذا ما كان بإمكان المرأة ارتداء التنانير/ الفساتين في العمل، فهل يمكنني ارتداء شورتات مثلهن؟".

ولكن بدلا من العودة وارتداء زي مناسب، قرر بارج ارتداء فستان وردي مشرق احتجاجًا على القواعد.

وتوقع جوي بارج أن يتم إرساله إلى المنزل مرة أخرى، ولكنه نشر صورة سيلفي أنيقة على تويتر جذبت العشرات من التعليقات.

ولكن على عكس المتوقع، أثار تحدي الموظف تغييرا في القواعد، حيث أرسل المديرون رسالة بريد إلكتروني سمحوا للموظفين بارتداء شورتات طويلة بالألوان "الأسود أو الأزرق أو البيج فقط".