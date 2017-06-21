شاهد قطار الطلقة الجديد في أستراليا (صور)

في غضون سنوات سيتمكن قطار الطلقة الجديد من نقل الركاب من العاصمة الأسترالية كانبرا إلى ملبورن في 10 دقائق فقط.

ثورة مذهلة في عالم النقل والمواصلات كشف عنها مصممو قطار الطلقة الجديد الذي سيتمكن يومًا ما من نقل الركاب بسرعة 6400 كم في الساعة، وهذا يعني أنه يمكن أن يسافر من سيدني إلى أوكلاند في غضون نصف ساعة.

سيستخدم القطار الجديد تكنولوجيا العجلات الدوارة لنقل كبسولات بحجم السيارات من خلال أنابيب خرسانية خالية من الهواء بخمسة أضعاف سرعة الصوت، ولن تكلف التذكرة سوى 167 دولارًا بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقًا لمؤسسي شركة هايبر تشاريوت المُصنّعة للقطار سيتم اختبار النقل بسرعة فائقة تصل إلى 6400 كم في ساعة خلال السنوات العشر المقبلة، ويُعتقد أنه بحلول 2040 سيكون السفر عبر البلاد في 10 دقائق حدثًا يوميًا.

تستغرق الرحلة البالغة 286 كم من ملبورن إلى كانبرا في العادة 7 ساعات بالسيارة أو ساعة واحدة بالطائرة أو 16 ساعة بالقطار، لكنّ مع قطار الطلقة المستقبلي يمكن أن تستغرق الرحلة أقل من 10 دقائق ما سُيحدث ثورة في وسائل النقل الأسترالية إلى الأبد.

كما سيمتلك قطار الطلقة القدرة على التسارع من 0 إلى 1600 كم في الساعة خلال 60 ثانية فقط.

وقال رئيس شركة هايبر تشاريوت وممثل هوليوود ماثيو مودين "قد يبدو القطار وكأنه شيء من الخيال العلمي، لكنّ التكنولوجيا متاحة الآن لجعل القدرة على السفر من خلال أنابيب خالية من الهواء بسرعة تصل إلى 6400 كم في الساعة واقعا وحدثًا يوميًا للركاب والبضائع.

سيكون قطار الطلقة أكثر وسائل المواصلات أمانًا مقارنة بوسائل النقل الأخرى، حيث تحدث معظم الحوادث بسبب الخطأ البشري أو الظروف الجوية السيئة.