عدوى الثراء تنتقل من المراهقين إلى الكبار عبر إنستغرام (صور)

من الشائع أن نرى المراهقين الأثرياء وهم يبذرون ثروة آبائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الاستمتاع بالثروة لا يقتصر على الأبناء فقط، بل يحصل الآباء أيضاً على نصيبهم من المتعة بأموالهم الخاصة.

فقد جمع حساب "الآباء الأثرياء" على موقع انستغرام أكثر من 56 ألف متابع بنشر صور من حياة القلة المحظوظة وهم يتمتعون بحياتهم المرفهة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مثل صغارهم يثبت هؤلاء الآباء أنهم يعرفون كيف يتنقلون بأساليب تلفت الأنظار، حيث نشروا صور سياراتهم الرياضية الراقية، كما اشترى بعضهم إصدارات مصغرة مصنوعة لأطفالهم من تلك السيارات الفاخرة.

وعندما يرغب الآباء الأثرياء في التمتع بإجازة من العمل، يمكنهم استخدام الطائرات الخاصة بدلاً من الرحلات العامة.

تُظهر الصور الحياة المرفهة التي يعيشها أثرياء العالم والتي يغار منها ويحلم بها الملايين، وبالإضافة إلى السيارات الفاخرة والطائرات الخاصة، يعتمد الأثرياء استخدام أفضل المنتجات بشتى أنواعها من الساعات وزجاجات الشمبانيا الذهبية إلى أفضل الأزياء.