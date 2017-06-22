الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيصل إلى 9.8 مليار نسمة بحلول 2050 

أفاد تقرير للامم المتحدة الأربعاء، ان عدد سكان العالم سيرتفع من 7.6 مليار نسمة إلى 9.8 مليار بحلول عام 2050، على أن يتجاوز عدد السكان في الهند نظيره في الصين في غضون 7 سنوات فقط.

ومن المتوقع، أن تتجاوز نيجيريا الولايات المتحدة بحلول 2050 لتصبح ثالث أكثر دولة من حيث عدد السكان في العالم، بحسب تقرير أعدته هيئة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة.

وأشار معدو التقرير، إلى أن "عدد سكان العالم يزداد بنحو 83 مليون شخص سنويًا، وهذا الميل التصاعدي سيستمر حتى مع افتراض تراجع مستويات الخصوبة".

وبهذه الوتيرة، فإن إجمالي سكان العالم سيبلغ 8.6 مليار في 2030، و9.8 مليار في 2050 و11.2 مليار في 2100.

ومن المتوقع، أن يتجاوز عدد سكان الهند (ثاني دول العالم من حيث عدد السكان حاليًا مع 1.3 مليار نسمة) هذا العدد في الصين (1.4 مليار حاليًا) بحلول 2024. إلا أن عدد السكان يزداد بوتيرة أسرع في نيجيريا.

ويتوقع التقرير أن عدد سكان 26 دولة أفريقية سيزداد "بمعدل الضعف على الأقل" بحلول 2050. كما ان عدد الأشخاص الذين تجاوزوا الستين سيزداد إلى أكثر من الضعف بحلول 2050 وإلى 3 أضعاف في 2100.

وأضاف، أن عدد المسنين في العالم سيزداد من 962 مليون شخص في العالم في 2017 إلى 2.1 مليار شخص في 2050 و3.1 مليار في 2100.