منع معلمة بريطانية من التدريس بعد إقامتها علاقة جنسية مع أحد طلابها (صور)

مُنعت معلمة من دخول الفصول الدراسية مدى الحياة بسبب إقامتها علاقة جنسية مع طالب في المدرسة عمره 18 عاماً في علاقة استمرت تسعة أشهر.

واستخدمت "أمينة نظام خان"، البالغة من العمر 36 عامًا، والتي تعمل في مدرسة في "برادفور" غرب "يروكشير" في إنجلترا، موقع "فيسبوك" وتطبيقًا آخر ﻹغراء الطالب وإرسال صور عارية لها، ثم قامت باستدعائه إلى منزلها حيث أقامت علاقة معه.

وأوضحت جلسة الاستماع في المحكمة أن المعلمة كانت تدرّس الطالب عندما بدأت العلاقة بينهما منذ عامين.

فيما كشفت التحقيقات أن المعلمة كانت تصطحب الطالب إلى المطاعم دون الإشارة إلى من كان يدفع الحساب.

لكن الطالب ذكر للمحققين في المدرسة أنها لم تتركه يدفع قط، مشيراً إلى أنهما خرجا لتناول الطعام في أحد المطاعم يومًا ما وشاهدهما زميلٌ له.

وانتهت العلاقة في نهاية العام 2015 عندما اكتشف رئيسها في العمل هذا الأمر، لكنها حاولت إنكار ما حدث.