نجوم بريطانيون يطلقون أغنية لجمع أموال لضحايا حريق برج غرينفل

أصدر بعض من كبار نجوم الموسيقى البريطانية، ومن ضمنهم ستورمزي وروبي ويليامز وذا هو، أغنية خيرية لجمع أموال لضحايا حريق برج غرينفل السكني في غرب لندن.

وشاركت -أيضًا- في أداء أغنية (بريدج أوفر ترابلد ووتر)، وهي أغنية في الأصل للثنائي الغنائي الأمريكي سايمون وجارفانكل، ليونا لويس وجيمس بلانت وجوقة من المحليين من ضمنهم أشخاص كُتبت لهم النجاة.

وجاءت المبادرة برعاية سايمون كاول، مقدم البرامج الإنجليزي والمنتج التلفزيوني المعروف.

ولاقى 79 شخصًا حتفهم في حريق برج غرينفل المؤلف من 24 طابقًا في غرب لندن يوم الـ 14 من يونيو/ حزيران. وهذا الحريق هو أسوأ حريق في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.