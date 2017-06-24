كيف حصل مهرب مخدرات على 48 ألف دولار من الدولة ؟

أمرت المحكمة العليا البريطانية بتعويض مهرب مخدرات بمبلغ 48 ألف جنيه إسترليني من أموال الدولة، بعد إصابته أثناء محاولة ترحيله.

ورفع فيليكس وامالا دعوى قضائية ضد شركة "تاسكور سيرفيسز "لاستخدام موظفيها للقوة المفرطة عشية عيد الميلاد عام 2011.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تم نقل وامالا (46 عامًا) من الحجز ووضعه على متن طائرة من هيثرو إلى قطر، قبل أن يستقل طائرة أخرى إلى أوغندا، لكن حدثت مشادةّ على متن الطائرة ورفض الطيار صعوده إلى الطائرة.

وقال القاضي ووكر عند إصدار الحكم يوم الجمعة الماضي: إن "موظفي شركة تاسكور سحبوه إلى شاحنة ونقلوه إلى مركز الترحيل".

وأضاف القاضي: "أظهرت كاميرات المراقبة مشاهد صادمة حيث يمكن رؤية وامالا وهو يبكي من الألم بينما يصرخ في وجهه رجال الأمن، لكن يبدو بوضوح أنه غير قادر على الوقوف، كما أظهر الفيديو أحد رجال الأمن وهو يسحب وامالا إلى الشاحنة من الجزء الخلفي من بنطلونه إضافة إلى عدم إغلاق الأصفاد بشكل صحيح ما يعني أنها كانت تنغرس في معصمي وامالا، لقد كانت تجربة وامالا مؤلمة ومهينة".

من جانبه، ادعى وامالا أنه اُصيب بجروح في يديه ومعصميه وعنقه وظهره وكتفيه وساقيه، وأن الحادث ساهم في إصابته باضطراب اكتئابي كبير واضطراب ما بعد الصدمة.

ووصل وامالا إلى المملكة المتحدة من أوغندا في العام 1995 وطلب اللجوء، لكنّ طلبه رُفض في العام 1997 ويقول إنه "ترك وطنه لأنه تعرّض للاضطهاد بسبب حياته الجنسية".

ومنذ ذلك الحين قام برحلة إلى الولايات المتحدة تحت اسم مزيف وجواز سفر مزور، وفي رحلة عودته إلى المملكة المتحدة عُثر على كميات كبيرة من الكوكايين في أمتعته وأقر بأنه مذنب بتهريب المخدرات وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

تم ترحيله في العام 1999 ولكنه عاد سرًا بعد بضعة أسابيع قائلًا: إنه :"تعرض للتعذيب في أوغندا وتم قبول طلبه ومُنح حق الدخول المؤقت في عام 2003 وهو لا يزال في المملكة المتحدة بينما يتم النظر في طلبه بالبقاء".

وفي يوم الجمعة الماضي أصدر القاضي أمرًا بتعويض وامالا بمبلغ 48 ألف جنيه إسترليني.