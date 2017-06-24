بسبب فتوى ضرب "الزوج السكير".. توقيف برنامج ديني في المغرب

نشرت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في المغرب، قرارًا في الجريدة الرسمية، يقضي بوقف برنامج "فتاوى فقهية"، الذي يبث على إذاعة "كازا إف إم" لمدة شهر على الأكثر، باعتبار "الشركة لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها"، بحسب القرار.

ويعتبر هذا القرار، إنذارًا للإذاعة من طرف الهيئة المختصة، بسبب واحدة من حلقات البرنامج، تلقَّى خلالها "الواعظ" اتصالاً من إحدى المستمعات، تسأله عن الحكم الشرعي في ضربها لزوجها الذي يعود إلى البيت في حالة سكر، فكان الجواب: "أحسنتِ اضربيه حفظك الله، هذا رجل يستحق الضرب لأنه سكّير".

وقد أوضح البلاغ، أن خطاب الواعظ "ذو طبيعة تحريضية لفئة من الجمهور على نهج سلوك عنيف يعاقب عليه القانون، ومن شأنه أن يلحق ضررًا بسلامة الأشخاص، وذلك دون أي تحفظ من مقدّمة البرنامج، كما يقتضي ذلك واجب التحكم بالبث".

وتم إنشاء عدة إذاعات خلال السنوات الأخيرة في المغرب، نجحت في اجتذاب المستمعين إليها ببرامج للاستشارة الدينية والنفسية وفيما يخص الطب البديل، لكن مجموعًة من الأصوات الإعلامية والجمعوية بدأت تطالب بالتدقيق أكثر في مؤهلات الضيوف الذين يتولّون مهمة الإجابة على المستمعين، لما أصبح لهم من تأثير على المجتمع، خاصة أن الحلقات موجودة على موقع يوتيوب.