بالصور.. قصف عسكري من نوع خاص يثير البهجة في حضرموت اليمنية

في مشهد غير معتاد رسم الفرحة على الوجوه، تفاجأ سكان 3 مدن في محافظ حضرموت شرقي اليمن، اليوم الأحد، بطائرتين عموديتين تابعتين للجيش تحلقان فوق مصليات عيد الفطر، وتلقيان بالونات وهدايا للأطفال.

وأفادت التقارير أن الطائرتين حلقتا فوق مصليات العيد في مدن سيئون وتريم وشبام، وتم طلاؤهما بعبارتي: "عيد سعيد"، و"كل عام وأنتم بخير".

ووضع داخل الهدايا تهنئة من السلطة المحلية في محافظة حضرموت بحلول عيد الفطر المبارك.

وظهر وكيل محافظ حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام الكثيري، داخل إحدى الطائرتين يلقي بالونات وهدايا للأطفال.

ولاقت هذه الخطوة تفاعل وإعجاب السكان، وعبر بعضهم عن مشاعره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط هادي باجبير: "طائرة هليكوبتر للجيش تحلق فوق مصلى العيد، ترمي ببالونات وهدايا (حلويات) للأطفال، تم تغيير ألوان الطائرة بكلمات وأشكال تتناسب مع فرحة العيد، لم يعهد الناس هذا المنظر الجميل منذ عقود من الزمن، وربما للمرة الأولى".

وقال السكرتير الصحفي لوكيل محافظ حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، جعفر بلفاس، للأناضول، إن "الهدف من هذه العملية هو إدخال الفرحة على أهالي حضرموت، وإيصال رسالة إلى العالم بأننا تواقون إلى الفرح والأمن والسلام، والطائرات مصدر للفرح والابتسامة".

ويعيش اليمن أوضاعًا إنسانية متردية للغاية، جراء الحرب الدائرة، منذ الـ 26 من مارس/ آذار 2015، بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ الـ 21 من ستمبر/ أيلول 2014.

وأودت الحرب بحياة أكثر من عشرة آلاف يمني، أغلبهم مدنيون، وأصابت ما يزيد عن 40 ألفًا بجروح، وشردت قرابة 3 ملايين في الداخل (من أصل 27.4 مليون نسمة)، وفق منظمة الأمم المتحدة.