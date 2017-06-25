2.8 مليون مدمن مخدرات في إيران

المصدر: ا ف ب

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأحد، أن عدد مدمني المخدرات في إيران زاد أكثر من الضعف في السنوات الست الأخيرة وبلغ 2,8 مليون.

وقال المتحدث باسم مركز مكافحة المخدرات برويز افشار لوكالة الأنباء الإيرانية الطلابية: "هناك 2.8 مليون شخص يستهلكون المخدرات بانتظام من أصل 80 مليون نسمة".

ومُستنِدًا إلى خبراء في وزارة الصحة والمنظمة الخيرية والمركز الذي يمثله أكد افشار أن عدد المدمنين كان 1.3 مليون قبل ست سنوات.

وأوضح: "66,8% من المدمنين يستهلكون الأفيون و11,9% الماريغوانا و8,1% الميثامفيتامين".

وإيران أحد الممرات الرئيسة لنقل المخدرات الآتية من أفغانستان إلى أوروبا والشرق الأوسط.

وزاد إنتاج الأفيون في أفغانستان بشكل كبير منذ التدخل العسكري الأمريكي في 2001 لإطاحة نظام طالبان.

وفي تقريرها الذي نشر في حزيران/ يونيو 2017 قالت الأمم المتحدة إن إنتاج الأفيون في أفغانستان كان بـ 4800 طن على 201000 هكتار من الأراضي المزروعة بشكل غير شرعي في 2016 مقابل أقل من 200 طن في 2001.

وبحسب الإعلام الإيراني الزيادة الكبيرة في عدد المدمنين قد تفسر بزيادة إنتاج الأفيون في أفغانستان وارتفاع عمليات التهريب وأسعار المخدرات المنخفضة في الأسواق الإيرانية.

وأضاف: "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الإيرانية التي بدأت في 20 آذار/مارس ضبطت قوات الإمن 200 طن من المخدرات".