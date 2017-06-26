بالفيديو.. بالون مضيء في سماء الطائف يثير غضب السعوديين

تواجه هيئة الترفيه الحكومية في السعودية، انتقادات لاذعة من قبل سكان مدينة الطائف الذين أغضبتهم الهيئة بإحدى فعالياتها التي نظمتها في المدينة بمناسبة عيد الفطر، بعد أن اعتبروها غير لائقة بمدينتهم.

وكانت الهيئة قد أطلقت بالونا مضيئا أبيض اللون في سماء المدينة الواقعة غرب السعودية، كجزء من فعالياتها الترفيهية التي شملت مدنًا سعودية أخرى من مهرجانات وكرنفالات وعروض مسرحية وغنائية، على عكس مدينة الطائف التي اكتفت الهيئة بإطلاق المنطاد فيها.

وقوبلت مبادرة الهيئة بردود فعل غاضبة وعلنية من أبناء المدينة التي تعد من أجمل مدن المملكة وأكثرها جذبا للسياح من داخل وخارج السعودية.

وعلى موقع "تويتر" الذي يجمع أكبر عدد من السعوديين، وجد الوسم "#بالون_الترفيه_بالطايف"، تفاعلاً لافتاً من قبل أبناء المدينة مع تأييد من مغردين سعوديين آخرين من مدن أخرى انتقدوا جميعهم الهيئة.

وكتبت إحدى المغردات وتدعى ساره الشريف، قائلة: "#بالون_الترفيه_بالطايف أين الترفيه بالموضوع !! أنا كمواطن ايش اللي يخليني أنبسط لمن أشوف بالون يطير ما في أي متعة، احترموا عقولنا".

وقال الشاعر السعودي سعد الناصري‏: "فكوا سراح الهيليوم المسجون وخذوا نفَس يا هيئة الغفلة، ماشدّني في هيئة البالــون إلّا/العلَم والسيف والنخلة".

وتساءل الإعلامي سعد الغنامي، ساخراً من الهيئة: "هيئة الترفيه تحضر وبقوة في الطائف ببالون بهي ذي أنوار ساطعة كنور القمر، أهذه الفعاليات المنتظرة منكم!؟".

وتشتهر مدينة الطائف السعودية بأجواء معتدلة وطبيعة خلابة لا تتوفر في غالبية مدن المملكة الأخرى، كما أنها تنظم سنويا مهرجان للورد يحظى باهتمام وتغطية إعلامية واسعة.

ويقول كثير من أبناء المدينة، إن النشاطات الرئيسية لهيئة الترفيه يجب أن تتركز في الطائف كونها تمتلك شروط النجاح السياحي وجذب الزوار، على عكس المدن الكبرى كالرياض وجدة اللتين تقيم الهيئة غالبية فعالياتها فيهما.