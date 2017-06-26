ألمانيا.. 7 آلاف يورو تعويضًا لمعلمة مسلمة تم منعها من التدريس بسبب الحجاب

أعلنت محكمة ألمانية الإثنين، عن أن ولاية برلين ستمنح تعويضًا ماليًا يبلغ نحو 7 آلاف يورو لمعلمة مسلمة، بعد رفض طلب تقدّمها لشغل وظيفة في مدرسة، بسبب غطاء الرأس أو الخمار الذي ترتديه.

وقالت محكمة العمل بالعاصمة الألمانية برلين، إن "السيدة المسلمة هاتس. سي وولاية برلين، أبرمتا تسوية بعد أن لجأت الأولى للقضاء عقب رفض طلب عملها بسبب الخمار الذي ترتديه، حسب ما ذكرته مجلة دير شبيغل الألمانية واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المحكمة أن الولاية "ألزمت نفسها بدفع تعويض للسيدة، يُقدر براتب شهرين؛ أي 6 آلاف و900 يورو"، منوهة إلى أن "مفاوضات تجري للتوصل إلى تسوية بين الولاية، وسيدة أخرى تدعى عبير.ك، بعد رفض طلب عملها كمعلمة بسبب غطاء الرأس".

يشار أن المعلمتين تقدمتا بطلبات لشغل وظيفة في مدرسة ببرلين، وتم إبلاغهما خلال المقابلة الشخصية، بأنه لن يسمح لهما بارتداء غطاء الرأس داخل المدرسة؛ استنادًا لـ"قوانين الحياد" في الولاية، وهو ما دفعهما للجوء للقضاء.

وفي فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة ذاتها بتعويض قدره 8 آلاف و780 يورو لمعلمة مسلمة أخرى، جرى رفض طلب عملها في إحدى المدارس ببرلين، بسبب ارتدائها الخمار.

وطالبت المحكمة في حيثيات حكمها، بتفسير "قانون الحياد" في ولاية برلين، وهو قانون يمنع المعلمين من ارتداء أي رموز دينية داخل الفصول، بشكل يتماشى مع دستور البلاد، الذي يمنع التميز على أساس ديني.

وبموجب حكم سابق للمحكمة الدستورية الألمانية، فإنه لا يجب فرض حظر عام على ارتداء الحجاب أو الخمار، إلا في حالة "وجود تهديد حقيقي للسلام داخل المدارس".

وحسب صحيفة دير شبيغل، فإن "الحكومة الفيدرالية تعمل حاليا على مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب الإسلامي للموظفات المدنيات، لأن ارتداءه يُصعّب عملية التواصل مع المواطنين".