البالغون يقضون فترة جلوس أطول من كبار السن

لا يدرك معظم الناس كم مقدار الوقت الذي يقضونه وهم جالسون كل يوم، خاصة الذين يعملون في المكاتب، لأن هذا مجرد جزء من الحياة اليومية.

ويقضي كبار السن ساعات طويلة من الجلوس دون انقطاع، ولكن الأصغر سنًا على الرغم من أنهم يقطعون فترة جلوسهم بين الحين والآخر، إلا أنهم غالبًا ما يقضون نفس المدة من الجلوس.

وقد اتضح أن عددًا كبيرًا من الناس يقضون وقتًا طويلًا من يومهم وهم جالسون، في حين أن دراسات سابقة ركزت على الجلوس لفترات طويلة فقط في أوقات الفراغ، مثل قضاء ساعات طويلة أمام التلفزيون أو أثناء تناول الطعام.

ووجدت الدراسة الأولى التي أجريت على عادات الجلوس، أن جميع الرجال باستثناء أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا يقضون المزيد من الوقت في أيام الأسبوع وهم جالسون أكثر من أولئك فوق سن الـ75.

ويبلغ متوسط عدد ساعات الجلوس ​​بالنسبة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عامًا سبع ساعات و48 دقيقة في الأسبوع، وهي نسبة أطول بـ24 دقيقة من كبار السن.

فيما تجلس النساء البالغات من العمر 75 عامًا وأكثر لمدة تبلغ سبع ساعات و24 دقيقة في المتوسط ​​في أيام الأسبوع، لكن النساء العاملات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و44 عامًا يقضين حوالي سبع ساعات و18 دقيقة وهن جالسات.

وقد وصف الجلوس بأنه "التدخين الجديد" بسبب تأثيره الضار على الصحة.

ووجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 14 ألف شخص، أن الناس في منتصف العمر يقضون وقتًا أقل وهم جالسون إذا لم تجبرهم أعمالهم على الجلوس لفترات طويلة.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة العلوم الرياضية، أن الحياة العملية مسؤولة عما يصل إلى نسبة 45 % من الوقت الذي يقضيه الناس وهم جالسون.