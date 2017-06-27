بالفيديو والصور.. شاهد ماذا فعل صيني يائس مع ابنته التي تعاني من مرض نادر؟

قام أب صيني يائس بحفر قبر لابنته البالغة من العمر عامين، من أجل إعدادها للموت، بعد أن عجز عن علاجها.

وأنفق تشانغ ليونغ، وهو مزارع من مقاطعة سيتشوان، كل مدخراته في علاج طفلته التي ولدت باضطراب دم خطير، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال والده، إنه يجلب الطفلة للعب والراحة في القبر كل يوم للتعرف على مساحة الدفن في المستقبل.

وأظهر مقطع فيديو للقصة التي وقعت في مدينة نيجيانغ جنوب غرب الصين، الأب وهو يرقد في القبر بينما يحمل ابنته، تشانغ شينلي.

وتم تشخيص مرض شينلي بالثلاسيميا، وهو اضطراب دم وراثي، في عمر شهرين.

وكان تشانغ وأسرته قد أنفقوا أكثر من 100 ألف يوان (11.490 جنيه إسترليني) لعلاج شينلي، لكنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الفواتير الطبية.

وقال تشانغ: "لقد اقترضنا المال من كثيرين، لكنهم لم يعودوا على استعداد لتقديم المزيد من القروض".

ويعتقد الزوجان، أن ولادة طفل آخر للحصول على دم الحبل السري هو الحل لإنقاذ شينلي، ومع ذلك، أدركوا أن عملية الزرع لن تكون بأسعار معقولة بعد أن أصبحت زوجة تشانغ حاملًا.

وقرر الزوجان التخلي عن العلاج، وتحول تركيزهم إلى إعداد الطفلة للموت، وقال الأب:" أنه يجلب ابنته يوميًا للعب في القبر، هذا هو المكان الذي سوف تستريح فيه بسلام. كل ما يمكنني القيام به هو مرافقتها كل يوم".

ويأمل أن تشعر ابنته بالراحة في القبر، وألا تكون خائفة جدًا عندما تأتي لحظة وفاتها.

ومرض الثلاسيميا هو اضطراب دم وراثي، والناس الذين يعانون من هذا المرض يكون لديهم الهيموجلوبين قليلًا جدًا، والذي يستخدم من قبل خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويحتاج مرضى الثلاسيميا إلى العلاج مدى الحياة عن طريق نقل الدم أو العلاج الخلوي.