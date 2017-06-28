دبي.. أهدى شقيقته سيارة بقيمة 1.8 مليون درهم ثم فاجأها بحقيقة صادمة (فيديو)

نشر مدون يقيم في دبي مقطع فيديو يقول فيه إنه أهدى شقيقته سيارة من نوع "لمبرغيني" بقيمة 1.8 مليون درهم إماراتي، وقام بتصوير رحلته برفقة شقيقته بالسيارة باهظة الثمن.

وقام المدون الذي يطلق على نفسه اسم "موفلوغر" بنشر الفيديو الذي حاز على أكثر مليون ومئتي ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على نشره، حيث ظهر وهو يجول بالسيارة بشوارع دبي برفقة شقيقته.

وقالت صحيفة "الخليج تايمز" الصادرة باللغة الإنجليزية إن الشاب ادعى أنه قام بشراء السيارة لشقيقته كهدية بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به الإماراتيون هذه الأيام.

لكن الحقيقة التي صدمت المتابعين في نهاية الفيديو أنه بعد 6 ساعات من الجولة التي قام الشاب بتصويرها للسيارة وبعد أن أوهم شقيقته بأنه حقق لها حلمها بشراء السيارة الفاخرة، تبين أنها مجرد مزحة وأنها ستبقى معهم بضعة أيام فقط.

https://www.youtube.com/watch?v=KmdATiTbi-g