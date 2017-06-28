مع استمرار انقطاع الكهرباء.. مدن عراقية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء، احتلت مدينة خانقين بمحافظة ديالى العراقية المرتبة الأولى في العالم من حيث أعلى درجة حرارة سجلت، اليوم الأربعاء، تبعها عدة مدن عراقية أخرى.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" الأميركية المختصة بالطقس جدولًا بالدول والمناطق التي سجلت درجات حرارة عالية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أظهر الجدول أن مدينة خانقين الواقعة على حدود إقليم كردستان العراق سجلت درجة حرارة بلغت 51 درجة مئوية.

وجاءت خمس مدن عراقية في المراتب الأخرى مسجلة درجات حرارة بين 49 و الـ 50 بعد خانقين، لتكون المدن العراقية الست هي الأعلى عالميًا في تسجبل درجات الحرارة.

وتشكو محافظات عراقية عدة من الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وزيادة ساعات القطع المبرمج، فيما يثير مشروع الخصخصة جدلًا كبيرًا بين المواطنين الرافضين للمشروع.

وصرفت الحكومات العراقية المتعاقبة نحو 40 مليار دولار خلال السنوات الماضية على قطاع الكهرباء، إلا أن أطرافا معارضة تتهم الحكومة بهدر تلك الأموال في صفقات فساد ومشاريع مشبوهة، بينما يعتمد السكان على المولدات الأهلية باشتراك شهري.